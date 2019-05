Week-end de l'Ascension : Bison futé voit rouge dès ce mercredi

De nombreux bouchons sont attendus tout au long du week-end.

Les prévisions de trafic pour le mercredi 29 et le jeudi 30 mai, en France, sont classées rouge dans le sens des départs. Le dimanche 2 juin est également classé rouge dans le sens des retours. "Le grand pont du week-end de l'Ascension incite de nombreux usagers à effectuer un voyage de loisirs à cette occasion. De très nombreux déplacements sont donc attendus au cours de ce week-end", indique Bison futé. Les principaux axes en direction des zones côtières seront très fréquentés.

Prévisions #BisonFuté pour le Pont de l’#Ascension : circulation classée rouge mercredi, jeudi et dimanche, prudence ! ➡ https://t.co/zJriQfn7x5 pic.twitter.com/dm8R8tnrqZ — Sécurité routière (@RoutePlusSure) 28 mai 2019

Dans le détail, la circulation sera "très dense en direction des barrières de péage des autoroutes A10 et A6 et (...) des difficultés de circulation sont attendues sur l’autoroute A13 et les principales radiales et rocades convergents vers les autoroutes A6 et A10, jusque tard dans la soirée", pour la journée de mercredi. Le lendemain, "dans le sens des départs, la circulation sera très difficile au niveau national. En Île-de-France, la circulation sera très dense en direction des barrières de péage des autoroutes A10 et A6 et sur l’autoroute A13, dès le début de la matinée et jusqu’en milieu de l’après-midi", prévoit Bison futé.

Enfin, dimanche, une circulation "très difficile au niveau national" est attendue. "Les difficultés risquent d’être plus importantes dans le grand Ouest, en Bretagne, Normandie, Pays de la Loire, ainsi qu’en région Centre-Val-de-Loire en direction de Paris. En Île-de-France, la circulation sera très dense sur les autoroutes A10, A6 et A13, dès la fin de la matinée et jusque tard dans la soirée. Les temps de passages aux barrières de péage devraient être relativement importants", prévient Bison futé.