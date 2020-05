Week-end de l'Ascension : Bison Futé prévoit une augmentation du trafic sur tout le territoire

Bison Futé s'attend à un trafic plus important que ces derniers jours sur le réseau routier national et les réseaux secondaires, notamment autour des grandes métropoles, et en direction des plages qui ont été rouvertes.

Un opérateur surveille le trafic du réseau routier à Nantes le 2 février 2006. (PHILIPPE MERLE / AFP)