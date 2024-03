Vacances d'hiver : journée rouge sur une large partie du pays samedi dans le sens des départs, alerte Bison futé

Prudence sur les routes. Bison futé voit rouge pour la journée du samedi 2 mars dans le Grand-Est, en Bourgogne-Franche-Comté et en Auvergne-Rhône-Alpes, et orange dans le reste du pays dans le sens des départs en vacances. Dans le sens des retours, la journée est classée orange en Auvergne-Rhône-Alpes. Cela coïncide avec la fin du deuxième week-end des vacances d'hiver pour la zone A et la fin du premier pour la zone B.

"Le trafic sera très dense dans le sens des départs", alerte Bison futé dans son bulletin. Les axes en direction des massifs montagneux seront très encombrés tout au long de la journée, en particulier les autoroutes A6, A40 et A43." Autrement dit, les axes de circulation desservant les stations de ski en Auvergne-Rhône-Alpes seront très encombrés.

Dans le sens des départs, Bison futé suggère d'éviter l'A10 à hauteur de Bordeaux de 10 heures à 15 heures, l'A6 entre Auxerre et Lyon de 8 heures à 13 heures, l'A40 entre Mâcon et Annemasse de 10 heures à 18 heures, et entre Annemasse et Passy entre 17 heures et 20 heures. Il est aussi conseillé d'éviter l'A43 entre Lyon et Modane de 9 heures à 16 heures et l'A8 entre Fréjus et l'Italie de 11 heures à 14 heures. Dans le sens des retours, toujours samedi, Bison futé recommande d'éviter l'A40 entre Passy et Mâcon de 9 heures à 17 heures et l'A43 entre Modane et Chambéry de 8 heures à 13 heures, et entre Chambéry et Lyon de 9 heures à 18 heures.