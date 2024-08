Vacances : Bison futé anticipe quelques perturbations mercredi, avant un week-end classé en rouge et en noir par endroits

La journée de samedi risque d'être la plus compliquée, notamment dans le sens des retours où tout le pays est en rouge ou en noir.

La semaine sera chargée sur la route des départs et des retours de vacances. La journée de mercredi est classée en orange dans le sens des départs dans le quart nord-ouest du pays, et en vert sur tout le reste de la France, selon les prévisions de trafic publiées mardi 13 août par Bison futé.

Après un jeudi 15 août férié et tranquille sur les routes (la journée est classée en vert), le week-end s'annonce plus compliqué. Bison futé classe la journée de vendredi en rouge dans le sens des retours dans le Sud-est, et orange ailleurs (en vert pour les départs).

Samedi dans le sens des départs, Bison futé hisse son drapeau orange partout en France, et en rouge dans le quart nord-ouest. Dans le sens des retours, la journée est classée rouge sur tout le territoire national et en noir dans le quart nord-ouest. Pour dimanche, la journée est classée en vert dans le sens des départs (et en orange en Auvergne-Rhône-Alpes) mais en rouge partout en France dans le sens des retours.