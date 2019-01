Tempête Gabriel : ce que vous réserve la météo dans votre région

Météo France a placé 43 départements en vigilance orange, soit en raison de la neige, soit en raison du vent, alors que s'annonce la tempête Gabriel sur l'Hexagone. Le point sur ce qui vous attend, région par région.

En raison de la tempête Gabriel, 43 départements au total sont placés en vigilance orange, soit en raison de la neige, soit en raison du vent. Dans le détail, 34 départements sont en vigilance orange à la neige et au verglas, du nord à l'Aveyron, en passant par l'Ile-de-France et la Normandie. Sur le littoral atlantique, neuf départements sont placés en vigilance orange au vent violent.

Ile-de-France

Tous les départements de la région sont placés en vigilance neige-verglas. 10 à 15 centimètres de neige sont attendus en région parisienne. En Seine-et-Marne, en fin de nuit, les cumuls de neige pourraient atteindre 5 à 10 cm sur le pays de Bray, de 1 à 5 cm sur le reste du département. La RN 118 sera fermée à toute circulation à partir de 15 heures. Elle ne devrait pas pouvoir être rouverte avant le milieu voire la fin de matinée de mercredi, annonce la préfecture de police de Paris dans un communiqué.

Hauts-de-France

Tous les départements de la région sont placés en vigilance orange neige-verglas. Selon Météo France, l'activité la plus marquée concerne une large partie sud-est des Hauts-de-France (l'Oise, l'Aisne, la Somme ainsi que le sud du Pas-de-Calais ainsi que le sud-est du département du nord) où les hauteurs de neige au sol prévues sont de 5 à 10 cm, localement 15 cm. En allant vers le nord de la région (du Boulonnais aux frontières de l'Est), les hauteurs prévues sont plutôt de l'ordre de 5 à 10 cm. Dans le Pas-de-Calais, des salages préventifs sont réalisés mardi.

Normandie

La Seine-Maritime, l'Eure et l'Orne sont placés en vigilance orange neige et verglas.

Dans l'Eure, dans l'ouest du département, la neige pourra atteindre un à trois centimètres tandis que sur le sud et l'est, les hauteurs attendues sont de l'ordre de cinq à dix centimètres.

Centre Val-de-Loire

Tous les départements de la région Centre Val-de-Loire sont placés en vigilance orange neige et verglas. Dans le Loiret, la neige pourrait atteindre localement les 15 centimètres. Les cumuls représenteront 3 à 5 cm dans le Val-de-Loire, 5 à 8 cm dans le Bazois et la partie centrale du département et 10 à 15 cm localement dans le Morvan.

Pays-de-la-Loire

La Loire-Atlantique, la Vendée sont placés en alerte orange au vent violent. La Sarthe et la Mayenne sont placées en vigilance orange neige-verglas. En Mayenne, il pourrait tomber entre 3 et 10 centimètres de neige. En Vendée, sur la côte, les rafales pourront atteindre 120 km/h, voire 130 km/h sur les îles, alors qu'elles pourront souffler jusqu'à 100 km/h dans l'intérieur de la Vendée, notamment sur la moitié sud du département. De plus, quelques averses neigeuses pourront se produire pendant la nuit sur l'est de la Vendée.

Nouvelle-Aquitaine

La Charente-Maritime, les Deux-Sèvres, la Vienne, la Charente, la Gironde, les Landes et les Pyrénées-Atlantiques sont placés en vigilance orange au vent violent. En Gironde, l'alerte est valable pour l’ensemble du département entre 16h00 mardi et jusqu’à mercredi à 00h00. Des rafales pouvbant atteindre entre 110 et 130 km/h sont attendus sur le littoral girondin. La préfecture conseille de limiter ses déplacements, et de ne se promener ni en forêt ni sur le littoral. En Dordogne, on attend jusqu'à 110 km/h de vent en Périgord à partir de 22h mardi et jusqu'en milieu de nuit. Dans les Deux-Sèvres, des rafales allant de 100 à 110 km/h sont attendues dans le département.

Grand-Est

Les Ardennes, la Marne, l'Aube et la Meuse sont placés en vigilance orange neige-verglas. Dans les Ardennes, on attend près de 5 à 10 cm de neige fraîche au sol, voire localement 10 à 15 cm notamment sur la façade ouest et les hauteurs du département.

Bourgogne-Franche-Comté

Les départements de l'Yonne, de la Nièvre, de la Côte-d'Or et Saône-et-Loire sont placé en vigilance orange neige-verglas. Dans l'Yonne, tous les transports scolaires sont annulés pour la journée de mercredi.

Auvergne-Rhône-Alpes

Le Cantal est placé en vigilance orange neige-verglas. On attend 5 à 15 cm de neige sur l'ouest du département (dont Aurillac), plutôt 5 à 10 cm sur la région sanfloraine, et 20 à 40 cm en altitude au-dessus de 1 000 m.

Occitanie

L'Aveyron est placé en vigilance neige-verglas.