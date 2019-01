DIRECT. Tempête Gabriel : "Des chutes de neige assez conséquentes sont attendues", prévient Météo France

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #METEO

: Bonjour @anonyme, effectivement la dépression Gabriel, qui circulera ce soir et cette nuit du Val de Loire à la Bourgogne, se déplace vers l'Est. "Une extension de la vigilance orange neige vers l’Est est prévue en journée", prévient d'ailleurs d'ores et déjà Météo France. Nous vous tiendrons informés de l'évolution du phénomène dans ce direct.

: Bonjour Louise, cette dépression qui paraît très active le sera-t-elle encore demain à l'est du pays ? Merci et bonne journée

: Les chutes de neige, qui vont concerner une partie assez vaste du nord du pays, devraient démarrer vers 16 heures cet après-midi sur la partie la plus à l'Ouest. Les intensités se renforceront en soirée et dans la nuit avec le décalage vers l’Est des précipitations. Sur les départements placés en vigilance orange, les cumuls attendus seront généralement de l’ordre de 5 à 10 cm et ponctuellement de 15 cm. C’est ce qu’on attend en particulier en Ile-de-France.

: Sur le littoral Atlantique, le vent commencera à se renforcer nettement dès 16 heures cet après midi. Les rafales les plus fortes sont attendues entre 18 heures et 21 heures. Les rafales seront voisines de 130 km/h sur la côte, et de 100 à 110 km/h à l'intérieur des terres.

: Dans le Sud-Ouest, l'Ariège, la Haute-Garonne, les Pyrénées-Atlantiques et les Hautes-Pyrénées sont maintenus en vigilance orange aux avalanches.

: Voici la liste des départements placés en vigilance orange à la neige et au verglas : Aisne (02), Ardennes (08), Aube (10), Aveyron (12), Cantal (15), Cher (18), Corrèze (19), Eure (27), Eure-et-Loir (28), Loir-et-Cher (41), Loiret (45), Marne (51), Mayenne (53), Nord (59), Oise (60), Orne (61), Pas-de-Calais (62), Sarthe (72), Paris et petite couronne (75-92-93-94), Seine-Maritime (76), Seine-et-Marne (77), Yvelines (78), Somme (80), Yonne (89), Essonne (91) et Val-d'Oise (95).



: Une forte tempête de vent va frapper l'Ouest du pays. Les départements suivants sont concernés par l'alerte vent : Loire-Atlantique, Vendée, Deux Sèvres, Vienne, Charente-Maritime, Charente, Gironde, Landes et Pyrénnées Atlantiques.







: Quarante-et-un départements sont placés en vigilance orange à la neige, au vent ou aux avalanches par Météo France.