Retours de vacances : Bison futé voit rouge sur les routes à partir de vendredi

Le compte à rebours est lancé avant la rentrée scolaire. Le dernier week-end du mois d’août, du vendredi 30 août au dimanche 1ᵉʳ septembre, se fera au ralenti sur les routes de France, a prévenu Bison futé, mercredi. Le retour de vacances se conjuguera, en Ile-de-France, avec "des conditions particulières de circulation" liées aux Jeux paralympiques.

Dès vendredi, le trafic sera classé orange au niveau national dans le sens des retours, avec un pic rouge sur le pourtour méditerranéen. Les autoroutes du Nord (A1, A2) et du Sud (A7, A8 et A9) seront particulièrement concernées par ce trafic dense. En Ile-de-France, les premiers ralentissements pourraient apparaître dès le tout début l’après-midi. Dans le sens des départs, "des difficultés sont à prévoir sur les axes de la côte méditerranéenne, tout particulièrement les autoroutes A7, A8 et A9, en fin d’après-midi".

Prévision de Bison futé pour la journée du 30 août 2024. (BISON FUTE)

Pour la journée de samedi, la région Auvergne-Rhône-Alpes, classée rouge, devrait concentrer les principales difficultés dans le sens des départs et dans le sens des retours, notamment sur les autoroutes A7 et A75. Pour les retours, "la circulation devrait être également dense sur ces axes en direction du Nord, où des difficultés pourraient y être enregistrées jusqu'en début de soirée", selon Bison futé. L'Ile-de-France est en rouge dans les deux sens.

Prévision de Bison futé pour la journée du 31 août 2024. (BISON FUTE)

Dimanche, la circulation pourrait être "très difficile" dans le sens des départs et des retours en Ile-de-France, toujours en rouge. Les autoroutes A10, A6 et A13 devraient concentrer les principales difficultés, "entre le début de l’après-midi et la fin de la soirée". Dans le sens des retours, l'A7 et A75 seront particulièrement touchées par les difficultés de trafic dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, en rouge aussi.