Pont de l'Ascension : un dimanche noir à prévoir dans le sens des retours, annonce Bison Futé

Le centre d'information routière estime que les difficultés de circulation seront particulièrement fortes sur l'A6, l'A7, l'A9, l'A10, l'A11, l'A13 ainsi que sur la N165.

Un jour qui s'annonce comme "le plus chargé de l'année" sur les routes de l'Hexagone, selon Bison Futé. Le dimanche 21 mai est classé noir "au niveau national dans le sens des retours", a annoncé l'organisme dans ses prévisions pour le pont de l'Ascension (en PDF). Dans l'ensemble, "la circulation sera extrêmement difficile", prévient-il. "D'importantes difficultés de circulation sont attendues sur l'ensemble des grands axes du pays", explique Bison Futé, qui recommande, "dans la mesure du possible", d'"éviter de prendre la route ce jour-là".

Dans le sens des retours, Bison Futé conseille ainsi les automobilistes de rejoindre l'Ile-de-France ainsi que les grandes métropoles de l'Hexagone dans la matinée. Il invite les personnes qui seront sur la route à éviter plusieurs autoroutes : l'A13 entre Caen et Paris entre 10 heures et 21 heures, l'A10 entre Bordeaux et Paris de 11 heures à minuit, ou encore l'autoroute A7, entre Marseille et Lyon, de 9 heures à minuit.