Nouveau record en Île-de-France avec 588 kilomètres de bouchons

Mardi 5 juin, à 9h04, 588 kilomètres de bouchons cumulés en Île-de-France ont été recensés, selon le site sytadin.fr. Cela constitue un nouveau record pour une matinée dans la région. Le dernier record du même genre, 552 kilomètres de bouchons, date du 12 décembre 2017 à 9 heures.

La circulation est très compliquée, mardi matin, notamment à cause de la pluie qui continue de tomber sur la région. Le trafic est particulièrement difficile au sud sur l'A6 entre Ris-Orangis et Wissous dans l'Essonne, sur la Francilienne à l'est entre Brie-Comte-Robert et Pontault-Combault en Seine-et-Marne, ou encore sur l'A86 entre Créteil et Vélizy.