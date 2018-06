Nord : quatre surveillants et six détenus de la prison de Maubeuge placés en garde à vue pour des soupçons de trafic de stupéfiants

Plusieurs cellules et casiers du centre pénitentiaire de Maubeuge ont été fouillés par la police lundi 4 juin.

Quatre surveillants et six détenus de la prison de Maubeuge, dans le Nord, ont été interpellés et placés en garde à vue lundi 4 juin 2018 au matin, pour des soupçons de trafic de stupéfiants, a appris franceinfo de source pénitentiaire.

Des perquisitions au domicile de surveillants

Plusieurs cellules et casiers du centre pénitentiaire ont été fouillés par la police. Des perquisitions sont en cours au domicile de plusieurs agents, dont celui de l'adjoint au chef d'établissement. Son bureau a également été perquisitionné.

Parmi les agents interpellés figure un gradé syndicaliste, précise cette source pénitentiaire.