Neige : après le passage de Gabriel, le point sur les perturbations et restrictions de circulation

Si aucun département n'est plus concerné par la vigilance orange au vent violent, quinze départements sont toujours placés en vigilance orange à la neige et au verglas mercredi matin. Le point sur la circulation et les perturbations région par région.

Quinze départements sont toujours en vigilance orange à la neige et au verglas mercredi 30 janvier matin. Plus aucun département n'est en revanche concerné par la vigilance orange au vent violent. C'est particulièrement compliqué sur les routes de l'Oise et de la Somme, selon le PC mobilité de Radio France. Aux abords de Beauvais, il faut 2h30 pour parcourir 20 km sur l'autoroute A16 depuis Amiens, dans le sens Nord-Sud, à cause de la neige.

Voici les autres principales perturbations recensées par France Bleu, les préfectures, Météo France et le PC mobilité de Radio France.

Hauts-de-France

Il est tombé entre 10 et 15 cm de neige sur l'ouest de la Somme et une grande partie de l'Oise cette nuit, selon Météo France. Il est tombé jusqu'à 10 cm de neige par endroits dans le Nord-Pas-de-Calais, indique France Bleu Nord. Les transports scolaires sont suspendus pour toute la journée sur l'ensemble des départements des Hauts-de-France.

La circulation des poids lourds de plus de 7,5 tonnes est interdite sur toutes les routes et autoroutes de la région jusqu'à midi. Des zones de stockage ont d'ailleurs été mises en place. Selon France Bleu Picardie, les pompiers sont intervenus une vingtaine de fois dans la nuit et quelques foyers sont privés d'électricité, surtout dans l'ouest de la Somme.

Ile-de-France

Il est tombé jusqu'à 4 cm de neige dans le centre de Paris mais les routes sont praticables. C'est plus compliqué sur certaines départementales et nationales de la région qui ne sont pas toujours déneigées. Météo France a relevé 10 cm à Toussus-le-Noble dans les Yvelines. La N118, qui relie Les Ulis (Essonne) au sud-ouest de Paris, où 2 000 personnes s'étaient retrouvées bloquées par la neige en février 2017 est fermée depuis 15 heures mardi et ne devrait pas rouvrir avant le milieu voire la fin de matinée ce mercredi, selon la préfecture de police de Paris.

Les transports scolaires sont par ailleurs suspendus dans tous les départements de la grande couronne : les Yvelines, l'Essonne, la Seine-et-Marne et le Val-d'Oise.

La circulation des bus très perturbée. Les bus sont restés au garage mercredi matin à 6 heures dans la capitale, indique France Bleu Paris. Sur son site, la RATP explique que le trafic est "très perturbé" mais que certaines lignes "roulent en fonction des conditions locales de circulation".

Le trafic est normal pour le métro, le RER A et le RER B. C'est plus compliqué pour les Transilien et les lignes C, D et E du RER. Des arbres sont tombés sur les voies et il y a aussi des pannes d'électricité. France Bleu Normandie signale par ailleurs qu'il n'y a aucun train mercredi matin entre Mantes-la-Jolie (Yvelines) et Evreux (Eure), en raison d'arbres tombés sur les voies.

Dans la partie est de l'Ile-de-France, les routes ne sont pas complètement dégagées, rapporte encore France Bleu Paris. Sur la Francilienne, les poids lourds, qui sont stockés, créent de gros ralentissements.

Une douzaine d'automobilistes se sont retrouvés bloqués dans la nuit de mardi à mercredi dans le Val-d'Oise. Ils ont été pris en charge et ont pu dormir au chaud. Dans les Yvelines, les chutes de neige ont provoquées des coupures d'électricité. Les transports scolaires sont suspendus dans tous les départements de la grande couronne : Yvelines, Essonne, Val-d'Oise et Seine-et-Marne.

Auvergne-Rhône-Alpes

Les transports scolaires sont également suspendus dans le Puy-de-Dôme, l'Allier et le Cantal, rapporte France Bleu Pays d'Auvergne. Dans le Cantal, les équipements spéciaux sont d'ailleurs obligatoires pour pouvoir circuler, sauf sur l'autoroute A75. Dans le Puy-de-Dôme, les poids lourds n'ont pas le droit de circuler sur l'A89, en direction de la Corrèze à l'Ouest et en direction de la Loire à l'Est.

Nouvelle-Aquitaine

En Gironde, pas de neige mais des perturbations liées au vent. 3 000 foyers étaient ainsi privés de courant mardi soir, selon France Bleu Gironde, 5 000 en Charente-Maritime, et 500 dans les Landes, où les rafales de vent ont atteint jusqu'à 110 km/h.

Le trafic des trains a par ailleurs été fortement perturbé mardi soir. Toutes les lignes ont été concernées : les TGV entre Bordeaux et Paris, les grandes lignes vers Hendaye, ainsi que les TER. La circulation reprend progressivement mercredi matin, selon France Bleu.

Grand Est

Les transports scolaires et interurbains sont suspendus dans la Marne, les Ardennes et la Meuse. La préfecture de Meurthe-et-Moselle a également pris un arrêté interdisant les transports scolaires dans une grande partie du département, à l'exception des communes desservies par la société Transdev.

Bourgogne-Franche-Comté

Pas de transports scolaires dans la Nièvre, la Côte-d'Or, la Saône-et-Loire et dans l'Yonne.

Bretagne

D'importantes rafales de vent ont été enregistrées dans la région, notamment avec une pointe à 133 km/h à Ouessant. Les pompiers sont intervenus plus d'une quarantaine de fois dans le Finistère, en raison d'inondations localisées. Ce matin, c'est le verglas qui risque de faire son apparition, selon France Bleu Breizh Izel. Les saleuses sont en action. Il y a eu également un peu de neige à Morlaix et à Dinan.