Mort d’Éric Masson : rencontre entre les syndicats de police et le gouvernement lundi

Un hommage a été rendu à Éric Masson, dimanche 9 mai devant le commissariat d’Avignon (Vaucluse). Sur place, la journaliste de France Télévisions Noémie Dahan rappelle que les syndicats de police ont rendez-vous lundi soir avec le Premier ministre Jean Castex et le ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin."Des policiers durement éprouvés et qui réclament, je cite, ‘des actes et non plus des paroles’. Des policiers aussi qui réclament une réponse pénale ferme de la part du gouvernement. C’est donc un bras de fer qui s’engage puisque les forces de l'ordre ont décidé de ne pas participer au Beauvau de la sécurité le 17 mai prochain", rapporte-t-elle.

Une cérémonie d’hommage à Éric Masson mardi

Mardi 11 mai, une nouvelle cérémonie se tiendra à Avignon pour honorer la mémoire d’Éric Masson, policier tué par balles, lors d'un contrôle sur un point de deal. Noémie Dahan affirme que le Premier ministre se déplacera, accompagné du ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin.