Les Franciliens ont perdu 163 heures à cause des embouteillages en 2019

Paris est la ville la plus congestionnée de France, selon une étude révélée, mercredi, par "Le Parisien".

Les automobilistes franciliens n'ont jamais perdu autant de temps à cause des embouteillages. C'est ce qu'indique le journal Le Parisien (article abonnés), mercredi 29 janvier, qui publie les résultats de la dixième édition de l'étude mondiale TomTom Traffic Index. En 2019, les automobilistes parisiens et des routes d'Ile-de-France nont perdu 163 heures à cause des bouchons. C'est 13 heures de plus qu'en 2018.

Le quotidien précise que, selon les données de cette étude, le niveau d'embouteillage moyen, "qui est calculé à partir d'un indice donnant le temps supplémentaire passé au volant par rapport à celui d'une circulation fluide", s'est aggravé en 2019 : il était de 39% l'an dernier contre 36% en 2018.

Paris devant Marseille, Bordeaux et Grenoble

A l'échelle de la France, Paris et son agglomération sont en tête des zones les plus bouchonnées, loin devant Marseille, Bordeaux, Grenoble et Nice. Mais, à l'échelle européenne, la capitale français arrive en 4e position, et à l'échelle mondiale, elle ne pointe qu'à la 42e place.

Toutefois, la situation ne fait pas que s'empirer partout. D'après les chiffres, elle s'améliore à Marseille (Bouches-du-Rhône), Montpellier (Hérault), Saint-Etienne (Loire) ou encore Avignon (Vaucluse).