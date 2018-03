Hérault : 24 heures de pagaille

Depuis la levée du jour ce 1er mars, l'autoroute A9 est encore hostile à quiconque ose l'emprunter. Entre la neige et les accidents, de nombreux automobilistes s'y retrouvent coincés à l'heure d'aller travailler. Même les chasse-neige n'avancent pas plus vite, bloqués eux aussi. Quelques heures plus tôt, des centaines de personnes ont été contraintes de passer la nuit dans leur voiture.

2 000 personnes secourues sur les routes du département

La préfecture de l'Hérault a ouvert dans la nuit 35 points d'accueil pour héberger les voyageurs. Après avoir abandonné leur voiture, les automobilistes sont heureux de retrouver un peu de réconfort. En tout, 2 000 personnes ont été secourues sur les routes du département depuis hier. Ce soir, la circulation n'a pas encore retrouvé sa fluidité habituelle.

