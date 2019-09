Grève à la RATP : à quoi faut-il s'attendre dans les transports franciliens vendredi ?

Une grève de grande ampleur va fortement perturber le trafic des transports franciliens, vendredi 13 septembre.

Le message tourne en boucle dans les stations de métro : "En raison d'un mouvement social, le trafic sera très fortement perturbé sur les réseaux RATP le vendredi 13 septembre. La RATP vous invite à limiter au maximum vos déplacements." Le mouvement de grève contre la réforme des retraites devrait être très suivi par les agents de la RATP – à tel point que le service minimum, qui dépend du personnel non gréviste, pourrait ne pas être garanti. Franceinfo fait le point sur les prévisions de circulation dans les transports franciliens.

Une grève de 24 heures à partir de vendredi matin

L'information selon laquelle la grève commencerait dès jeudi à 18 heures a circulé. Si le préavis de grève a bien été déposé pour jeudi soir, il n'y aura pas de perturbations effectives dans les transports avant vendredi matin, au début du service (vers 5h30 selon les lignes), comme la RATP l'a confirmé à franceinfo.

Dans un premier temps, ce mouvement ne devrait durer que 24 heures. Une grève "carrée", selon le jargon de l'entreprise. Dès samedi matin, le trafic reprendra normalement et se prolongera même plus tard que d'habitude. Pour la première fois, six lignes du métro parisien testent l'ouverture durant toute la nuit. La grève ne devrait donc pas avoir d'impact sur cette première nocturne, qui doit, à partir de ce week-end, être reconduite un samedi par mois.

Toutes les lignes de métro affectées

Seules les lignes 1 et 14, automatiques, fonctionneront normalement. Attention, une très forte affluence est à prévoir et pourrait ralentir le trafic.

Les lignes 2, 3, 3bis, 5, 6, 7bis, 10, 10, 12 et 13 seront fermées. Sur la ligne 9, aucun service ne sera assuré entre les arrêts Franklin Roosevelt et Nation, et seul un train sur quatre circulera.

Pour les lignes 4 et 7, un train sur trois est prévu. Même chose pour la 8, mais uniquement entre Créteil Pointe-du-Lac et Reuilly-Diderot.

De nombreuses stations seront fermées : Montparnasse-Bienvenüe, Odéon, Strasbourg-Saint-Denis, Barbès-Rochechouart, Marcadet-Poissonniers, Gare de l'Est, Réaumur-Sébastopol, Place d'Italie, Jussieu, Opéra, Chaussée d'Antin-Lafayette, Gare de l'Est, toutes les stations situées entre Balard et Faidherbe-Chaligny, toutes les stations entre Saint-Philippe du Roule et Rue des Boulets, sauf Franklin D. Roosevelt et Nation, les stations Michel-Ange Auteuil et Trocadéro.

Bus, RER et tramways également concernés

Le trafic des RER gérés par la RATP sera très perturbé. Les trains circuleront uniquement en heures de pointe (6h30 - 9h30 et 17 heures-20 heures) et les gares seront fermées en dehors de ces horaires. Les RER A et B seront les plus touchés : seul un train sur trois circulera en heures de pointe pour le RER A, et un train sur cinq pour le B. L'interconnexion sera interrompue à Gare du Nord.

Le tramway T11 (Satrouville - Noisy-le-Sec), géré par la SNCF, fonctionnera normalement. Les lignes T3bis et T5 disposeront d'un tramway sur deux. Quant aux lignes T1, T2, T3a, T6, T7 et T8, aucun train ne passera en heures creuses. Un train sur trois circulera durant les heures de pointe (6h30-9h30 et 17 heures-20 heures).

Pour l'ensemble du réseau de bus, un bus sur trois sera en circulation.

Des alternatives proposées

La RATP a annoncé un "dispositif partenarial" exceptionnel pour cette journée de grève. Les usagers RATP bénéficieront de trente minutes offertes sur les scooters en libre-service Cityscoot, avec le code "RATP-1".

Les trajets domicile-travail en Ile-de-France effectués via le service de covoiturage Klaxit seront gratuits, quelle que soit la distance.

Pour ceux qui se déplaceront avec leur véhicule personnel, les stationnements dans les parkings Zenpark à Paris et en Ile-de-France bénéficieront d'une réduction de 50% avec le code "RATP3".

Ceux préférant les VTC Kapten auront droit à une réduction de 20% sur leurs courses avec le code "RATP4".

Enfin, les vélos et trottinettes électriques en libre-service Jump, disponibles via l'application Uber, pourront être utilisés gratuitement pour deux trajets de quinze minutes en Ile-de-France. Les usagers devront alors entrer le code "RATP050" dans l'onglet de paiement de l'application.