Départs en vacances : Bison Futé prévoit un samedi rouge dans le sens des départs

Il est conseillé de quitter ou de traverser l'Ile-de-France avant 8h et de quitter plus généralement les grandes métropoles avant 9h.

Si vous prenez la route, samedi 17 juillet, il va falloir s'armer de patience. Le trafic sera particulièrement chargé, Bison Futé classant toute la France en rouge dans le sens des départs et en orange dans le sens des retours. "Les départs en vacances se feront principalement dans la matinée et ce jusqu’en milieu d’après-midi", relève l'organisme de prévision du trafic.

Dans le sens des départs, il est conseillé de quitter ou de traverser l'Ile-de-France avant 8h, et de quitter plus généralement les grandes métropoles avant 9h. "Des ralentissements et des bouchons sont attendus, en particulier, dans le massif central sur l’autoroute A20 et A71, dans la vallée du Rhône sur l’autoroute A7, puis sur les autoroutes A8 et A9 le long de la Méditerranée."

Eviter l'A10 entre Orléans et Bordeaux

La circulation sera très difficile en sortant de Paris, vers l'autoroute A10 en direction d'Orléans, Tours, puis Bordeaux. Elle le sera également sur l'A20 entre Limoges et Brive-la-Gaillarde, sur l'A6 entre Mâcon et Lyon, l'A7 entre Lyon et Orange et l'A43 entre Lyon et Chambéry.

Pour ces itinéraires, il est conseillé d'éviter l'A10 entre Orléans et Bordeaux de 9h à 13h, l'A20 entre Limoges et Brive-la-Gaillarde de 10h à 16h, l'A6 entre Mâcon et Lyon de 10h à 14h, l'A7 entre Lyon et Orange de 8h à 17h, et l'A43 entre Lyon et Chambéry de 9h à 16h.

Selon Bison Futé, la circulation s'améliorera dimanche, classé vert sur la majeure partie du pays, sauf dans le quart Sud-Est, avec l'Auvergne-Rhône-Alpes et l'arc méditerranéen classé orange dans le sens des départs.