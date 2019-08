Chassé-croisé des vacances : 720 km de bouchons cumulés à la mi-journée

Le week-end des 10 et 11 août est le deuxième grand chassé-croisé de l'été, la journée de samedi est classée noire dans le sens des départs dans la vallée du Rhône.

Le pic de bouchons a été atteint à 12h20 samedi 10 août avec 720 km cumulés au niveau national, indique Bison Futé. C'est un peu moins que le week-end dernier, où le cumul des embouteillages avaient atteint 762 km à la mi-journée.

Dans le sens des départs, la journée est classée rouge au niveau national et noire en Auvergne Rhône-Alpes et sur l’arc méditerranéen. Dans le sens des retours, la journée est classée orange au niveau national et rouge en Auvergne Rhône-Alpes et sur l’arc méditerranéen.

Les principales difficultés de circulation concernent en particulier la vallée du Rhône sur l’A7 avec 90 km de ralentissements, l’A75 au centre (25 km), l'arc méditerranéen sur l'A8 et l'A9 (75 km), la transversale A61 entre Toulouse et Narbonne, l'A10 entre Bordeaux et Tours (85 km) et dans le Grand Ouest sur l'A13 à proximité de Caen, sur l'A11 (25 km) et la N165 (75 km), précise Bison Futé.

Le trafic sera moins dense dimanche, avec cependant le quart sud-est du pays qui restera classé orange dans le sens des départs et des retours.