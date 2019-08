DIRECT. Vacances : une journée noire attendue sur les routes pour le traditionnel "chassé-croisé"

Ce qu'il faut savoir

Tous les ans, c'est la même chose : ce samedi 3 août, qui marque la moitié des vacances scolaires et la transition entre juillet et août, sera la journée la plus difficile de l'année sur les routes. Bison Futé, qui permet de suivre l'état du trafic en direct, l'a confirmé mercredi et a classé cette journée en noir dans le sens des départs. La région Auvergne-Rhône-Alpes et le pourtour de la Méditerranée sont classés en rouge dans le sens des retours, et le reste du pays en orange. Suivez l'évolution des conditions de circulation dans ce direct.

⚫Samedi sera classé noir sur l’ensemble du pays. Différez vos départs si vous le pouvez et n’oubliez pas de consulter les prévisions détaillées #BisonFuté ➡️ https://t.co/wBWlzvruMj pic.twitter.com/5za9IZzvsz — Sécurité routière (@RoutePlusSure) July 31, 2019

Plusieurs axes déconseillés. Bison Futé a publié des conseils détaillés sur les axes à éviter samedi. Pour les "aoûtiens", il s'agit notamment de l'A10 entre Tours et Bordeaux, l'A6 entre Beaune et Lyon ou encore l'A7 entre Lyon et Lançon-Provence. Pour les "juillettistes" qui quittent leurs lieux de vacances, des "difficultés particulières" sont attendues sur l'A10 au niveau de Bordeaux.

"Faites conduire les femmes !", conseille le délégué interministériel à la sécurité routière, Emmanuel Barbe. Vendredi, sur franceinfo, il a notamment insisté sur l'importance de faire des pauses toutes les deux heures et de se relayer au volant, ce qui est plus simple quand tous les adultes de la famille se partagent la conduite. Les femmes "conduisent très bien", a-t-il donc tenu à rappeler. "82% des accidents mortels sont provoqués par les hommes."

Journée chargée dans les gares et les aéroports. Le "chassé-croisé" ne se limitant pas à la route, la SNCF prévoir 1,4 à 1,5 millions de voyageurs sur tout le territoire ce week-end, en particulier Gare de Lyon et Gare Montparnasse à Paris. Les aéroports de Paris attendent plus d'un million de passagers entre vendredi et dimanche.