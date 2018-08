Canicule : la France étouffe

Si c'est à Bordeaux (Gironde) qu'il va faire le plus chaud lundi 6 août, avec 38 degrés, la moitié nord du pays suffoque également, comme à Tours (Indre-et-Loire, 37 degrés). La situation sera plus ou moins la même mardi, avec 36 degrés attendus à Strasbourg (Bas-Rhin) et Dijon (Côte-d'Or). Des températures qui favorisent la formation d'une pollution à l'ozone, avec une qualité de l'air particulièrement mauvaise, notamment en Île-de-France, une région habituée par ce type d'épisodes.

Circulation différenciée à Paris

Lundi, la circulation différenciée est imposée dans la capitale, empêchant les véhicules les plus polluants, diesel ou essence, de prendre la route. Un pic de pollution à l'ozone est également attendu dans le Grand Est et la vallée du Rhône, avec un abaissement de 20 km/h de la vitesse maximale autorisée sur les axes principaux.

Le JT

Les autres sujets du JT