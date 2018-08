Canicule : alerte à la pollution

Alors que les deux tiers de la France sont toujours sous le coup d'une vigilance orange à la canicule, la pollution de l'air connaît un pic dans de nombreuses régions. Une situation qui a des répercussions sur la circulation automobile. Des restrictions sont en effet mises en place, comme à Paris ou en Isère, où les véhicules les plus polluants ne pourront prendre la route lundi 6 août. L'est du pays est également touché par cette hausse de la pollution et la vitesse maximale autorisée est réduite de 20 km/h sur les grands axes.

Des épisodes de pollution qui se multiplient

Ces pics de pollution à l'ozone n'ont pas seulement des conséquences sur le trafic, ils peuvent aussi être dangereux pour la santé des plus fragiles. "En termes d'impact sanitaire, on est essentiellement sur de l'irritation oculaire et des voies pulmonaires", explique Francis Schweitzer, directeur d'Atmo Bourgogne-Franche-Comté, un institut de surveillance de la qualité de l'air. Depuis 2015, les spécialistes de la pollution de l'air s'inquiètent de la multiplication de ces pics.

