Autoroute A13 : la portion fermée ne rouvrira pas le 1er mai

La portion fermée de l'A13 ne rouvrira pas le 1er mai comme annoncé en premier lieu par la préfecture des Hauts-de-Seine, rapporte vendredi 26 avril France Bleu Paris, confirmant une information du Parisien.

Selon les informations de France Bleu Paris, la réunion, qui devait se tenir ce vendredi entre les élus, la préfecture des Hauts-de-Seine et la Direction des Routes d'Ile-de-France, est reportée en début de semaine prochaine. À ce moment-là, un calendrier "plus réaliste" sera fixé. La préfecture des Hauts-de-Seine indique, vendredi soir dans un communiqué, que la réunion en question aura lieu "lundi 29 avril" pour "faire un point complet de la situation et préciser le calendrier de réouverture".

"Des analyses sont toujours en cours"

Selon France Bleu Paris, les autorités compétentes ne sont "pas en mesure de donner à cette heure un calendrier stabilisé". De source proche du dossier, "des analyses sont toujours en cours" et "elles ne permettent pas de s'avancer".

D'après le communiqué de la préfecture des Hauts-de-Seine, "des travaux de remblaiement ont été réalisés dès le week-end dernier comme première mesure de mise en sécurité [...] Cependant, de très faibles mouvements de terrain ont été observés. Il apparaît donc nécessaire de poursuivre les investigations engagées et de réaliser des analyses complémentaires". La préfecture ajoute : "Si cette fermeture prolongée représente une contrainte majeure pour les usagers, avec des allongements de temps de trajet significatifs, la sécurité reste la priorité".



Par ailleurs, la préfecture rappelle que "les usagers sont invités à éviter, reporter et/ou anticiper les déplacements dans le secteur en consultant le service Sytadin et de privilégier au maximum les transports en commun. Pour les trajets de longue distance, il reste toujours conseillé d’éviter le secteur impacté et de s’orienter sur des itinéraires alternatifs le plus en amont possible (A15 ou A86)".

L'autoroute A13 est fermée dans les deux sens entre Paris et Vaucresson (Hauts-de-Seine) depuis jeudi dernier (18 avril), à cause d'une fissure importante apparue sur la chaussée. Invité mercredi 24 avril sur franceinfo, le ministre des Transports Patrice Vergriete expliquait que "ce sont des travaux qui se sont passés juste à côté de l'autoroute qui ont impacté le mur de soutènement", entraînant cette fissure, qui est donc liée à "un imprévu total" et non pas "à l'entretien de l'autoroute". Pour le ministre, l'objectif "central" était de rouvrir l'autoroute au 1er mai.