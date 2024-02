SUV à Paris : ventes, taille, aides... qu'est-ce qu'un SUV ?

Dimanche 4 février, les Parisiens ont approuvé à une faible majorité le triplement des tarifs de stationnement de ces gros véhicules qui représentent près de la moitié des nouvelles ventes de voitures en France.

Sport Utility Vehicle (SUV). Ce type de voiture plus haut et plus spacieux que les modèles classiques suscite l’enthousiasme des Français. Il représente près de la moitié des nouvelles ventes de voitures dans l’Hexagone. Sa croissance résulte notamment de l’électrification du marché, marqué par l’apparition des batteries. Certains modèles sont donc éligibles au bonus écologique.

Une utilisation des métaux critiques dans le viseur des ONG

Or, le SUV fait l’objet de nombreuses critiques de la part des associations environnementales. "Une voiture thermique lourde demande plus de carburants, une voiture électrique lourde demande plus de métaux critiques, nécessaire à la transition écologique", dénonce Jean Burkard, responsable plaidoyer chez l’ONG WWF France. Selon l’Agence internationale de l’énergie, un SUV consomme 20% de gaz à effet de serre (CO2) de plus qu’une berline.