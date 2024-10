Vols de câbles à la SNCF : "Un coût qui avoisine 20 à 30 millions d'euros par an pour l'entreprise", selon le secrétaire général du syndicat First

Pour la SNCF, les vols de câbles représentent "un coût qui avoisine 20 à 30 millions d'euros par an", a expliqué mercredi 9 octobre sur franceinfo Bernard Aubin, secrétaire général du syndicat du rail et des transports First, alors que le trafic ferroviaire régional dans les Hauts-de-France est "fortement perturbé" mercredi après le vol "d'une dizaine de câbles" en gare de Lille.

"Ça arrive de plus en plus souvent et ça trouve une explication, pas une justification, dans le fait que le prix du cuivre a triplé depuis une vingtaine d'années, selon le syndicaliste. C'est une matière, devenant chère, qui devient rentable pour les voleurs."

"Un nombre de vols qui s'accentue"

"Les vols de cuivre se multiplient sur le réseau SNCF. Pour la SNCF, c'est un coût qui avoisinne 20 à 30 millions d'euros par an, sans compter les répercussions sur le prix des billets car la SNCF accorde des réductions en cas de retard ou de suppression de train", poursuit-il, parlant d'une "situation relativement grave" avec "un nombre de vols qui s'accentue".

"Nous avons près de 28 000 kilomètres de voies donc même si nous mettons en place des dispositifs, il est impossible de surveiller constamment l'ensemble d'un réseau ferré, ajoute Bernard Aubin. Pour l'instant, les communications et les informations transitent par des câbles en cuivre. De plus en plus, ces informations vont transiter par de la fibre optique, ce qui rendra les vols moins attrayants."