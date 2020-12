VIDEO. En Europe, les trains de nuit font leur retour

#AlertePollution Rivières ou sols contaminés, déchets industriels abandonnés… Vous vivez à proximité d’un site pollué ?

Paris - Vienne en une nuit, Zurich - Barcelone en une nuit, Stockholm - Hambourg en une nuit… En Europe, les trains de nuit font leur retour. "Ouvrir de nouveaux trains de nuit, ça fait partie de la solution pour permettre aux gens de se déplacer de manière plus écologique", estime Lorelei Limousin, chargée de campagne Climat Greenpeace Europe.

Le 8 décembre 2020, quatre compagnies européennes ont annoncé la création de six grandes lignes transfrontalières. Au départ de la Suède, les liaisons nocturnes Stockholm-Hambourg et Malmö-Bruxelles sont prévues pour 2022. En France, Paris-Nice et Paris-Tarbes sont également à l'étude pour 2022.

Pourquoi ils avaient disparu ?

En 2016, la compagnie allemande DB a arrêté son dernier train de nuit. En 2020, en France, la SNCF ne maintenait plus que deux lignes nationales. Les trains de nuit étaient pourtant largement répandus au 20e siècle. "Nous en sommes arrivés là parce que les vols en avion sont devenus moins chers et que les compagnies de train de chaque pays ont travaillé chacune dans leur coin et n'ont pas réfléchi à la coopération transfrontalière", explique Peter Cornelius, activiste du réseau Back-on-Track. Derrière ce déclin : des équipements vieillissants, une fréquentation en baisse sur plusieurs lignes et des problèmes de rentabilité.

Une alternative moins polluante

Face à la crise climatique, le train de nuit est présenté comme une alternative moins polluante. Selon la compagnie OBB, Vienne-Bruxelles en train de nuit émet dix fois moins de CO2 que le même trajet en avion. "Si vous prenez l'avion, vous avez beaucoup de temps d'attente, le temps d'enregistrement, la sécurité... Ce que vous n'avez pas si vous prenez un train de nuit", précise également Peter Cornelius.