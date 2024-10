Un vol de câbles en gare de Lille Flandres perturbe le trafic ferroviaire

De nombreux trains sont supprimés en gare de Lille Flandres (Nord) mercredi 9 octobre au matin, après un vol de câbles, rapporte France Bleu Nord. Sur X, la SNCF précise qu'en conséquence le trafic est interrompu depuis 5h56 et "jusqu'à 12h environ".

"Le trafic TER est fortement réduit" et les trains TGV sont en partie "reportés à Lille-Europe", la seconde gare lilloise. Les usagers sont invités à "reporter" leur voyage.

Bon courage aux travailleurs, écoliers et agents en direction de Lille Flandres après le vol de câbles qui touche les lignes @TERHDF. Merci aux équipes SNCF aussi pour la mobilisation rapide ✌️ pic.twitter.com/HJORq6X3Zc — Victor Lefranc (@Victor_Lustig_) October 9, 2024

Le ministre délégué aux Transports François Durovray condamne sur X "avec la plus grande fermeté cet acte de sabotage en gare de Lille Flandres qui pénalise les Français et attaque le réseau ferroviaire du Nord". Il souhaite "bon courage aux voyageurs", les enjoignant "à reporter leur trajet dans la mesure du possible". Le ministre délégué tient également à remercier les équipes de la préfecture du Nord et de la SNCF, "mobilisées pour rétablir la situation au plus vite".