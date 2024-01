Un train Paris-Clermont en panne avec plus de 5h de retard, un millier de voyageurs dans le noir et sans chauffage

Le dernier train entre Paris et Clermont-Ferrand, vendredi 19 janvier, est en panne au nord de Nevers, dans la Nièvre, rapporte France Bleu Pays d'Auvergne, qui précise qu'environ 1 000 voyageurs se retrouvent dans le noir, puisqu'il n'y a plus d'électricité. Le chauffage ne fonctionne plus. La SNCF évoque un problème de locomotive et fait savoir à 23h15, que le retard est estimé à près de six heures.

Le dernier train Paris-Clermont du jour est en panne au nord de Nevers. Problème (une nouvelle fois) de locomotive. Plus d’électricité dans la rame; environ 1.000 voyageurs dans le noir et sans chauffage. Retard estimé: 4 heures @SNCFVoyageurs @Intercites @trainsAuvergne pic.twitter.com/Ibj2H4Qt3p — France Bleu Pays d'Auvergne (@FBAuvergne) January 19, 2024

Parti à 18h57 de Paris-Bercy, le train Intercités devait arriver à Clermont-Ferrand à 22h31. La SNCF prévoit une arrivée dans la nuit à 4h21. Le train est en cours de réparation entre Montargis, dans le Loiret, et Nevers, dans la Nièvre.

La compagnie ferroviaire annonce que la Croix Rouge est sur place pour distribuer des boissons chaudes et des couvertures de survie. Un autre train est en cours d'acheminement pour venir chercher les passagers et terminer le voyage. Son arrivée à hauteur du train en panne est prévue à 0h30.

Un autre train retardé

Cet incident a provoqué des perturbations sur un autre train assurant la liaison entre Paris-Bercy et Nevers. Parti à 19h02, il devait arriver à 21h33 à Nevers. Il aura 6h de retard avec une arrivée prévue à 3h33. Il est actuellement bloqué en gare de Montargis sans aucun souci d'électricité ni de chauffage.