Un projet de rapprochement entre Thalys et Eurostar à l'étude en vue de la création d'une compagnie ferroviaire unique

La SNCF resterait actionnaire à plus de 50% de la future compagnie unique.

Les actionnaires de Thalys et Eurostar, principalement la SNCF, qui détient 55% d'Eurostar et 60% de Thalys, mais aussi la SNCB (Société nationale des chemins de fer belges), la Caisse des dépôts du Québec et le fonds Hermès, ont présenté vendredi 27 septembre un projet de rapprochement entre les deux réseaux aboutissant à la création d'une compagnie unique dont la SNCF resterait actionnaire à plus de 50%, a appris franceinfo auprès du groupe.

Le nom de la future compagnie unique pas encore défini

Il sera soumis ensuite à approbation des conseils d'administration respectifs de Thalys et Eurostar, de leurs instances du personnel et de l'UE dans l'espoir que le rapprochement soit effectif d'ici 18 à 24 mois.

Le processus ne fait que commencer et le nom de la future compagnie unique n'est pas encore défini, ni les liaisons directes qui pourraient être opérées entre des destinations en France, en Grande-Bretagne, en Allemagne, en Belgique et aux Pays-Bas.

En 2018, Eurostar a transporté 11 millions de voyageurs et Thalys 7,5 millions. La SNCF estime le potentiel d'un réseau unique à 30 millions de voyageurs par an.