Un acte de vandalisme coupe la circulation des TGV et des TER au sud de Bordeaux

Les câbles de commande de signalisation sont endommagés à la suite d'un incendie, précise la SNCF, qui invite les usagers " à annuler ou reporter leur voyage", mercredi.

Aucun TGV ne circulera au sud de Bordeaux mercredi 12 avril, jusqu'en fin d'après-midi. Un "acte de vandalisme" commis dans les Landes perturbe fortement la circulation des trains dans le Sud-Ouest, a annoncé la SNCF. Selon la même source, un incendie provoqué sur la ligne ferroviaire entre les communes de Morcenx et Laluque a "endommagé des câbles de commande de signalisation, empêchant la circulation des trains dans les deux sens". Une enquête de police a été diligentée et les équipes de la SNCF "sont en cours d'intervention", précise l'entreprise.

En conséquence, la circulation "sera très perturbée toute la journée". Aucun TER ne circulera entre Dax et Morcenx et aucun TGV entre Bordeaux et Hendaye/Tarbes, "jusqu'en fin d'après-midi", précise la SNCF qui invite les usagers "à annuler ou reporter leur voyage".

Un "acte scandaleux"

"Honte à ceux qui détruisent le matériel public", a réagi sur Twitter le ministre chargé des Transports, Clément Beaune, qui "condamne fermement l'acte de vandalisme qui empêche la circulation des trains au sud de Bordeaux". Il promet que "cet acte scandaleux sera puni".

Fin janvier, un incendie volontaire sur des câbles électriques d'un poste d'aiguillage en Seine-et-Marne avait quasiment paralysé le trafic à la gare de l'Est à Paris. Il n'avait pu reprendre totalement qu'après deux jours de réparation. La SNCF avait alors dénoncé un "acte de sabotage". Le 28 mars, la circulation des TGV reliant Paris au Sud-Est de la France avait à son tour été perturbée.