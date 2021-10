Transports : la SNCF met fin à la vente de bouteilles en plastique

Dans les trains, les usagers ne pourront plus acheter de bouteilles en plastique. Celles-ci seront remplacées par des emballages plus écologiques, en carton ou en aluminium.

C’est une petite révolution. Chaque année, deux millions de bouteilles d’eau en plastique se vendent à bord des TGV, souvent bien visibles au comptoir du wagon-bar. En substitut, la SNCF proposera désormais des emballages plus écologiques : en carton pour l’eau plate, en aluminium pour l’eau pétillante. "Je pense que tout ce qui va dans le sens du recyclage peut être favorable", se réjouit un homme.

Une hausse du coût

"La mer est pleine de plastique, donc si on peut éviter, c’est parfait", abonde une femme, à la gare Montparnasse (Paris). Une démarche écologique pour la SNCF. Ces nouveaux modèles sont déjà présents dans les trains, avec un coût qui risque d’augmenter de 20 à 30 centimes. "On a déjà remplacé tous nos couverts en plastique par des couverts en bois, donc la phase d’après, c’était d’aller chercher un produit qui se vend énormément", détaille Franck Benoit, directeur général CRM Services SNCF. Reste à régler le problème du recyclage, car ces emballages ne sont pas biodégradables, et, comme le plastique, produisent toujours des déchets.