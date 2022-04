Transports : la région Grand Est suspend ses paiements à la SNCF, dénonçant des "perturbations inacceptables"

La région Grand Est a décidé vendredi 8 avril de suspendre ses paiements à la SNCF pour protester contre la mauvaise qualité du service fourni sur le réseau TER, rapporte France Bleu Alsace. L'annonce a été faite vendredi matin lors de la commission permanente du conseil régional.

Durant cette séance, Jean Rottner, le président de la région Grand Est a justifié cette décision : "On a 14 trains en moins pour cause d'amiante, on a une montée en charge post-Covid qui ne correspond pas à ce qui a été prévu, il y a un système d'information qui dysfonctionne". Il attend de la SNCF "un plan de correction générale par rapport à l'exigence qui était la nôtre au 1er janvier de cette année."

Une accumulation de perturbations "inacceptable"

Plus tard, Jean Rottner a publié ce message sur son compte Twitter : "Le temps d'un retour à la normale, nous allons arrêter de payer, nous avons des TER en moins, des dysfonctionnements. Pour moi, le service rendu n'est pas à la hauteur de ce que nos usagers son en droit d'attendre." L'élu estime que "l'accumulation des perturbations est inacceptable."

"C'était inéluctable"

Cette décision du conseil régional ne surprend pas François Giordani, le président de la fédération nationale d'usagers des transports (Fnaut) dans le Grand Est. "C'était inéluctable" car sur certaines lignes, "on est encore à 76% de l'horaire prévu dans le plan de transport de la SNCF. Il était temps que la région réagisse."

Le 1er décembre 2021, la région Hauts-de-France avait décidé de bloquer ses paiements à la SNCF. Son président Xavier Bertrand expliquait vouloir sanctionner la compagnie ferroviaire pour les retards et suppressions de trains sur le réseau TER. Le conseil régional des Hauts-de-France a annoncé la reprise des paiements le 16 mars dernier.