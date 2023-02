SNCF : quatre questions sur le bénéfice record en 2022 du groupe ferroviaire

Selon des chiffres publiés jeudi, la SNCF a spectaculairement redressé ses comptes en 2022 grâce au retour des voyageurs dans ses trains et à la logistique, avec un bénéfice net record à 2,425 milliards d'euros.

Un bénéfice record pour la SNCF. Le groupe ferroviaire a annoncé, jeudi 23 février, un bénéfice net à 2,425 milliards d'euros pour son exercice 2022. Cela représente 1,5 milliard de plus qu'en 2021. Il s'agit d'un redressement spectaculaire, alors que la SNCF affichait une perte de 780 millions d'euros en 2021 en raison de la crise sanitaire. Au niveau du groupe, le chiffre d’affaires global atteint un niveau record à 41,449 milliards (dont près de 40% réalisés à l’international), en progression de 19% par rapport à 2021 et dépassant très largement - de 18% - son niveau de 2019 avant la crise sanitaire.





1 Comment s'explique ce record ?

Des chiffres inédits pour l'entreprise qui s'expliquent notamment par la reprise du trafic ferroviaire et de la fréquentation des TGV. La SNCF avait enregistré des chiffres record l'été 2022 avec au moins 18 millions de billets grandes lignes vendus, 10% de plus qu'en 2019, avant la crise Covid-19. La tendance s'est poursuivie sur le second semestre avec un seul bémol sur la clientèle professionnelle, qui est la plus rentable, n'est pas encore complètement revenue à bord des trains avec 10 à 15% de moins, sans doute les effets du télétravail.

Mais la SNCF est un groupe avec aussi des activités de logistique, y compris par la route. Il peut compter sur la rentabilité d'une de ses machines à cash : sa filiale Géodis, l'un des plus gros transporteurs mondiaux et sa flotte de 3 800 camions rien qu'en France.

2 Les billets vont-ils être moins chers ?

Il n' y a pas de baisse des prix au programme. D'ailleurs, les tarifs des TGV ont même augmenté de 5% en moyenne en janvier 2023. Une hausse contenue justement grâce aux bénéfices records, défend la SNCF qui précise aussi que les prix des Ouigo n'ont pas augmenté.

3 Des grèves vont-elles avoir lieu ?

De très bons résultats financiers, mais cette annonce risque de tendre un peu plus le climat social en interne. Les syndicats revendiquent des hausses de salaires. Les syndicats ont encore en travers de la gorge les propositions salariales de la direction pour 2023 qui ont été faites en fin d'année 2022. Elles ont été jugées largement insuffisantes et n'ont été approuvées que par la seule CFDT, syndicat minoritaire. "On a essayé de nous couillonner", résume un syndicaliste cheminot qui n'est pourtant pas réputé parmi les plus radicaux. En outre, le contexte social actuel est déjà explosif avec la réforme des retraites. L'annonce d'un bénéfice record ne peut que relancer la colère en interne.

4 Quelles sont les perspectives pour 2023 ?

Selon la SNCF, ces bons résultats vont être réinvestis dans l'entretien et la rénovation du réseau ferroviaire. Cela a coûté 10 milliards d'euros en 2022 et le groupe prévoit le même montant pour cette année. Il n'est pas sûr que la SNCF arrive à engranger de nouveaux bénéfices records cette année surtout à cause de la crise énergique, prédit le patron de l'entreprise Jean-Pierre Farandou : "Je rappelle qu'en 2023, le coût de production du TGV va augmenter de 13%. Le facteur principal, c'est l'énergie. Il y aussi les salaires qui ont augmenté dans l'entreprise et tous les facteurs de production. Et il y aura seulement 5% en moyenne d'augmentation des TGV grâce notamment à ses bons résultats qui nous ont permis de ne pas répercuter sur le prix des billets."