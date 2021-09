SNCF : pour les 40 ans du TGV, le "train du futur" dévoilé

Le "TGV du futur" a été présenté vendredi 17 septembre, à l'occasion des 40 ans du train à grande vitesse. Avec ses feux à LED et son nez redessiné pour l'aérodynamisme, ce nouveau train a été avant tout conçu de manière plus écologique et confortable : plus d'espace, plus de sièges, et un bar sur deux étages, et du haut débit internet.

Un TER à hydrogène

La France reste à la pointe de la technologie ferroviaire. Près d'Orléans (Loiret), une start-up développe un prototype de train sur coussin d'air, le Spacetrain, qui pourrait atteindre les 500 km/h. Mais l'Américain Hyperloop promet lui un train à 1 000 km/h. Un industriel chinois développe un projet encore plus fou : un train à la vitesse incroyable de 4 000 km/h. Pour le moment, le futur du rail reste un TER à vitesse convenable, mais qui ne rejette que de l'eau grâce à sa pile à combustible et sa technologie à l'hydrogène.