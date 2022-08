SNCF : le ministre des transports Clément Beaune promet un effort budgétaire conséquent pour le ferroviaire

Le gouvernement se prépare-t-il a dépenser plus pour le rail ? L'effort d'investissement dans le ferroviaire devrait atteindre ces prochaines années les 100 milliards d'euros sur quinze ans que réclame le PDG de la SNCF Jean-Pierre Farandou, a estimé mardi 2 août le ministre délégué aux Transports Clément Beaune, pour qui "la priorité des priorités" va au réseau et aux trains du quotidien.

"Le message de Jean-Pierre Farandou, le président de la SNCF, que je partage (...), c'est de réinvestir beaucoup dans le ferroviaire et notamment dans le réseau", a déclaré Clément Beaune sur France Inter. "On le fait, avec 3 milliards par an", a-t-il ajouté, disant se méfier "d'un affichage qui peut être un peu marketing". "Je veux vraiment que si on dégage des moyens budgétaires - et on en dégagera -, on les mette en priorité sur ces transports du travail, du quotidien le plus souvent, et sur le réseau", lequel "vieillit", a martelé le ministre.

"Quand on (fera) l'addition dans la décennie qui vient dans les trains du quotidien, dans les trains du Grand Paris, dans les lignes à grande vitesse, dans la rénovation des petites lignes, dans le réseau, on sera franchement, très probablement, à ce niveau d'investissement", a assuré le ministre. Pour les zones périurbaines, M. Beaune mise sur le développement de "RER métropolitains" comme à Strasbourg, Marseille et Lyon.