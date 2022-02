SNCF Connect : le ministre des Transports demande que les dysfonctionnements soient résolus "au plus vite"

La nouvelle application de la SNCF "offre beaucoup plus de fonctionnalités" et "était nécessaire", a néanmoins estimé Jean-Baptiste Djebbari sur CNews.

Un raté remarqué. Le ministre délégué aux Transports, Jean-Baptiste Djebbari, a demandé à la SNCF de "résoudre au plus vite" les dysfonctionnements de sa nouvelle application numérique, SNCF Connect, a-t-il déclaré dimanche 13 février.

"Ce que j'ai dit à la SNCF, c'est que cette transition vers l'application Connect, qui c'est vrai offre beaucoup plus de fonctionnalités à moyen terme, était nécessaire. En revanche, il y a des dysfonctionnements qu'il faut résoudre au plus vite", a indiqué le ministre, interrogé sur la chaîne de télévision CNews. A la SNCF, "ils s'y sont engagés, ils ont mobilisé plus 30% d'effectifs pour répondre au téléphone à un certain nombre de requêtes", a observé le ministre de tutelle de l'entreprise ferroviaire.

Des améliorations promises d'ici fin mars

Outre le moteur de recherche, les critiques portent surtout sur des pertes de dossiers voyageurs, des problèmes de lecture des QR codes des billets, des propositions d'itinéraires fantaisistes, l'impossibilité de faire plus de deux correspondances ou de choisir une étape, la disparition des comparatifs de prix, l'impossibilité d'utiliser le Wallet des iPhones pour stocker des billets, des difficultés à accéder à un billet pour l'annuler ou le fond très sombre choisi pour l'application.

Le PDG de la SNCF Jean-Pierre Farandou a promis que des améliorations seraient apportées d'ici à la fin mars.