SNCF Connect, "c'est la porte d'accès à toutes les mobilités", assure le PDG de SNCF Voyageurs

SNCF Connect, nouveau site et nouvelle application lancés mardi 25 janvier, "c'est la porte d'accès à toutes les mobilités, c'est un tout-en-un", a expliqué sur franceinfo Christophe Fanichet, PDG de SNCF Voyageurs.

Il s'agit d'un lieu unique pour retrouver "les trains du quotidien, les trains longue distance mais également les trains internationaux". "C'est une première : vous pouvez trouver dans ce même endroit aussi bien la carte Navigo, le pass régional, que le Ouigo par exemple", a-t-il expliqué.

