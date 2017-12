SNCF : 2017, année noire

2017, année noire pour la SNCF. Trois jours de chaos à la gare Montparnasse en plein chassé-croisé d'été ont immobilisé les voyageurs autour du 29 juillet dernier. Quelques mois plus tard, le 3 décembre, à nouveau la pagaille, même endroit. Nouveaux couacs pour le week-end de Noël à la gare de Bercy et un de plus le 26 décembre au matin à Saint-Lazare. Le réseau, jugé trop fragile et vétuste, est pointé du doigt. La moitié des ponts et tunnels sont vieux de plus de cent ans. Il y a un an et demi, l'ancien directeur de SNCF Réseau tirait déjà la sonnette d'alarme.

34 milliards d'investissements

Ce réseau en piteux état est une conséquence des choix de la SNCF selon les spécialistes. On choisit les TGV au détriment de l'ensemble du réseau, l'essentiel du trafic ne se concentre pourtant pas sur les TGV. Pour sortir de l'impasse, la SNCF doit lancer un grand chantier de rénovation : 34 milliards d'euros seront investis d'ici 2026.

