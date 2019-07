Savoie : le trafic pourrait être perturbé pendant plusieurs semaines entre la France et l'Italie

Après les orages et la coulée de boue survenue mardi 2 juillet entre Saint-Jean-de-Maurienne et Modane (Savoie), la ligne TGV reste paralysée mercredi 3 juillet. En duplex depuis la gare de Lyon (Paris) dans l'édition du 12/13, le journaliste Josselin Debraux explique que l'inquiétude était perceptible "pour les passagers en direction de l'Italie". Les images de cette coulée de boue sont particulièrement impressionnantes et "sur place, il y a plus d'une trentaine d'agents SNCF qui tentent de poser un premier diagnostic et de sécuriser les voies".

Plus aucun train ne circule

"Ce qui est certain c'est que plus aucun train ne circule entre Saint-Jean-de-Maurienne et Modane. Il y a des bus de substitution entre ces deux communes" pour toutes les personnes habituées à emprunter les TER entre ces deux villes. Le TGV entre Paris et Milan (Italie) est lui remplacé par un train qui circulera entre Paris et Chambéry (Savoie), puis un bus, entre Chambéry et Milan. "La SNCF demande à toutes les personnes qui avaient prévu un voyage en Italie, dans les prochaines semaines, de se rendre en boutiques", précise Josselin Debraux. Les perturbations sur cette ligne devraient effectivement encore durer plusieurs semaines.

