Pour relancer les TER, la SNCF et les régions vont mettre en vente deux millions de billets de trains à moins de 10 euros

Baptisée "TER de France", cette opération vise à "redonner confiance et envie dans ce mode de transport aux multiples avantages", avec des petits prix, un passe jeune et la reconnaissance des abonnements annuels dans toutes les autres régions en juillet et août.

La ligne SNCF de Paris à Boulogne-sur-Mer desservie par le réseau des Trains express régionaux (TER) des Hauts-de-France, le 21 mai 2020. (AMAURY CORNU / HANS LUCAS / AFP)