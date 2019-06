Paris : grosses perturbations dans les transports au départ de la gare du Nord en raison des orages

Des TER, des Transiliens et l'Eurostar ont été concernés.

De gros retards ont été constatés mardi 4 juin au soir en gare du Nord à Paris. Le trafic des TER à destination du nord de la France, de l'Eurostar vers Londres et des lignes du Transilien H et K, a été perturbé par une panne d'alimentation électrique, due au violent orage qui a eu lieu en fin d'après-midi sur la région parisienne, a expliqué la SNCF à franceinfo.

Le réseau électrique SNCF des secteurs de Gennevilliers et Épinay-Villetaneuse a disjoncté après un impact de foudre et le trafic a été paralysé sur les lignes à destination du nord de l'Île-de-France et du nord de la France. Ainsi, le dernier Eurostar prévu dans la soirée vers Londres a été annoncé avec au moins 30 minutes de retard, le TER vers Beauvais avec 3h40 de retard.

Capture d'écran du site www.gares-sncf.com. (CAPTURE D'ÉCRAN)

En plus de la panne électrique, un arbre tombé sur la voie a perturbé la ligne SNCF à destination du nord de la France et le TER vers Laon a été annoncé avec 2 heures de retard. Concernant l'Île-de-France, la ligne Transilien H, une partie de la ligne K et la ligne du RER C ont été perturbées.

Bonsoir Patrice, des branches sont tombées sur les câbles d'alimentation des trains en électricité à Noyon. La circulation est toujours impossible sur cette ligne. Je communiquerai des infos dès que possible. — TER Hauts-De-France (@TERHDF) 4 juin 2019

À 22h30, la SNCF a annoncé une reprise "extrêmement progressive" du trafic, précisant qu'il restait une quinzaine de passagers en difficulté à la gare du Nord, à qui la compagnie va proposer une nuit d'hôtel à Paris. Le trafic pourrait encore être en partie perturbé sur les lignes concernées mercredi matin.