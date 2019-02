"On n’avait ni eau ni nourriture" : un TGV Paris-Lille met plus de 7 heures pour arriver à destination

La SNCF explique ce retard par un problème sur le système de freinage.

Le trajet ne devait durer qu'1 heure et 23 minutes. Au final, le Paris-Arras-Lille du jeudi 31 janvier a mis plus de 7 heures pour rallier la gare de Lille Flandres. Le TGV parti de la gare du Nord à 22h16 est arrivé à son terme, vendredi 1er février à 6 heures du matin en raison d'un problème sur le système de freinage, selon la SNCF contactée par franceinfo.

On nous a dit que le conducteur était descendu pour aller voir 400-500 mètres plus loin si on pouvait passer sur l’aiguillage.Cyprien

un passagerà franceinfo

À quelques kilomètres d'Arras, un premier problème de freinage se déclare avant d'être résolu par le mécanicien à bord. Peu de temps après, un second problème survient. Là, le mécanicien demande du secours avant de l'annuler expliquant qu'il pouvait finalement se dépanner tout seul mais "ça prend du temps", a expliqué la SNCF.

Cyprien déplore le manque d’organisation : "On n’avait ni eau ni nourriture, on nous donnait des infos au compte-goutte, et je n’ai jamais vu passer les agents de la SNCF dans les wagons", note le jeune homme de 25 ans. "Il y avait des femmes enceintes, des gens malades à l’avant du train."

Le TGV était composé de deux rames. Le mécanicien les a donc séparées. La première - concernée par le problème - est restée sur les voies. Les passagers - peu nombreux - ont été transférés dans la seconde. Le conducteur est ensuite reparti en sens inverse jusqu'à Izel (Pas-de-Calais) où il a pu changer de sens de conduite. Il a finalement pu repartir pour Lille où il est arrivé avec plus de 6 heures de retard.