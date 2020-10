Ile-de-France : des centaines de passagers bloqués plusieurs heures vendredi soir dans le RER A et la ligne L du Transilien

Des centaines de passagers du RER A et de la ligne L du Transilien ont dû patienter plusieurs heures vendredi 9 octobre dans la soirée, rapporte samedi France Bleu Paris. C'est une panne électrique survenue à Maisons-Laffitte (Yvelines) qui est à l'origine du blocage. "Un fil de contact a été rompu par un train et on a dû couper complètement le réseau par mesure de sécurité", a expliqué la SNCF à France Bleu Paris.

Pour les trains qui étaient en gare, les passagers ont pu prendre des bus pour finir leur trajet. Mais pour les rames qui se trouvaient en pleine voie ou parfois sur des ponts, les passagers ont attendu plusieurs heures avant de pouvoir enfin arriver à destination. De Poissy à la Défense, certains ont mis plus de quatre heures ce vendredi soir.

"Il nous a fallu plusieurs heures pour remettre les trains en route", explique la SNCF. "L'alimentation est revenue aux alentours de minuit. Lorsque les trains étaient en gare, on a pu évacuer les passagers. En revanche, c'était plus difficile lorsque ce n'était pas le cas." La compagnie précise qu'un train grande ligne en provenance de Rouen a été mobilisé lui aussi pendant plusieurs heures.