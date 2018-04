DIRECT. Grève à la SNCF : un TGV sur sept et un TER sur cinq pour le deuxième jour de mobilisation des cheminots

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #SNCF

: Bonjour @Augustin, oui, selon un communiqué de la SNCF, Ouibus "assure un trafic normal vers l'ensemble de ses destinations habituelles" pendant les jours de grève. "Des bus supplémentaires" sont également "mis en service" pour répondre à l'annulation de nombreux trains, assure la SNCF.

: Bon matin ! Les Ouibus circulent normalement ?

: Plusieurs quotidiens régionaux consacrent une nouvelle fois leur une du jour à la mobilisation des cheminots contre la réforme de la SNCF. "Le bras de fer a commencé", titre La Voix du Nord, tandis que Sud-Ouest et L'Yonne Républicaine consacrent leurs unes aux difficultés rencontrées par les usagers.













: Libération consacre sa une aux différentes mobilisations qui ont commencé hier, en parallèle du mouvement de grève contre la réforme de la SNCF. Des étudiants aux éboueurs, en passant par Air France et EDF, "les appels se multiplient pour une unification des combats syndicaux", écrit le journal.





: Sur Twitter, journalistes et internautes partagent les difficultés (ou non) rencontrées dans les gares ce matin, alors que commence une deuxième journée de grève contre la réforme de la SNCF.

: Alors que le porte-parole de La République en marche, Gabriel Attal, a évoqué une "gréviculture" en France, qu'en est-il réellement ? France 2 revient sur les chiffres des grèves dans le pays, par rapport à nos voisins européens. "La France est sur le podium européen", explique Jean-Paul Chapel. "Elle arrive en deuxième position derrière Chypre, avec 125 jours de grève pour 1 000 salariés." Plus d'informations ici.



<span id="selection-marker-1" class="redactor-selection-marker"></span> (FRANCE 2)

: Selon un journaliste de RTL, un poste de secours géré par la protection civile a été installé ce matin, gare de Lyon à Paris. Cette décision fait suite aux différents incidents survenus hier dans la gare, notamment la traversée de voies par des usagers, du fait de quais bondés.

: Voici l'ensemble des prévisions de trafic pour cette deuxième journée de mobilisation à la SNCF :



• TGV sur 7 devrait donc rouler aujourd'hui. Attention, les disparités sont importantes entre régions : comptez 1 train sur 4 dans le Nord et l'Est du pays, mais pas plus d'1 TGV sur 8 vers l'Atlantique et 1 sur 10 dans le Sud-Est.



• 1 Intercités sur 8 sera assuré en moyenne aujourd'hui





• Pour les TER et Transilien, comptez environ 1 train sur 5 pour cette deuxième journée de grève.



• Du côté des RER, enfin, il faut s'attendre à 1 train sur 2 sur le RER A, 1 sur 3 sur les lignes du RER B nord et RER E, 1 sur 5 sur le RER C et seulement 1 sur 6 sur la ligne du RER D.



• Attention si vous comptez vous rendre à l'étranger : il n'y aura pas de train vers l'Italie, la Suisse ou l'Espagne aujourd'hui, et seulement 1 train sur 3 vers l'Allemagne. Le trafic sera quasiment normal sur le Thalys et l'Eurostar (3 trains sur 4).



: La SNCF l'avait anticipé : le trafic a été "très perturbé" hier, lors du premier jour d'une grève au long cours contre la réforme de la SNCF. Dans la matinée, le taux de grévistes était de 33,9%, a annoncé la direction de la SNCF. Ce taux a cependant atteint 48% parmi les "agents indispensables à la circulation des trains".