Environnement : dans les trains, la fin des bouteilles en plastique

Il n'y a plus de bouteilles d'eau en plastique dans les TGV. Les emballages recyclables sont maintenant privilégiés. La SNCF vendait, jusqu'à aujourd'hui, plus de deux millions de bouteilles par an.

Dans le train, elle est l'un des produits préférés des voyageurs. Chaque année, il s'en vend deux millions, souvent en bonne place sur le comptoir. La bouteille d'eau en plastique, c'est désormais fini. Elle est remplacée par une brique en carton, plus écologique, dans le wagon-bar.

Un produit déjà très vendu dans les trains

Dans le chargement des trains du vendredi 15 octobre, elles sont déjà là. Des bouteilles en carton pour l'eau plate et une version en aluminium pour de l'eau pétillante. Mais pour les voyageurs, le prix grimpe : comptez 20 à 30 centimes de plus pour ces emballages plus écologiques. "On a déjà remplacé tous nos couverts en plastique par des couverts en bois, pour la phase d'après, il nous paraissait utile de remplacer un produit qu'on vendait énormément", explique Franck Benoit, directeur général CRM Services SNCF, par visioconférence.