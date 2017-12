DIRECT. Après une journée de pagaille due à une très forte affluence, la situation revient à la normale en gare de Bercy

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #SNCF

: La SNCF explique à franceinfo que la situation est due à la "concordance entre le début des vacances scolaires et le week-end de Noël." Cette concordance "n'était pas arrivée depuis 2001." Le porte-parole de la compagnie assure que l'affluence était "prévue, anticipée" et que des trains supplémentaires ont été prévus. D'autres sont affrétés. "Il n'y a rien d'inhabituel", affirme la compagnie.

: De nombreux voyageurs ont tweeté leur galère en gare de Paris-Bercy ou à bord d'un train. Voici encore quelques tweets qui décrivent l'ampleur du problème.

: Je croise les doigts pour me faire rembourser mon billet de la SNCF car le train à carrément été supprimé à 13h33 en gare de Bercy. À la veille de Noël on n'est même plus certain de pouvoir réveillonner à temps avec sa famille quand bien même on s'y prend à l'avance avec une réservation pour un TER direction Dijon. Difficulté à monter dans un train aujourd'hui. Ho ho ho Joyeux Noël.

: Arrivée en gare de Bercy bien avance pour mon TER n°17761 départ à 13h33, celui-ci ne figure pas sur le tableau d'affichage. 20 minutes avant le départ, on nous annonce au micro que le train est supprimé. La gare est bondée. On nous informe qu'il faut aller à gare de Lyon pour prendre le TGV de 15h56. En gare de Lyon un gilet rouge me confirme que les TGV sont tous complets. Je décide de retourner à gare de bercy pour prendre un autre billet de TER mais on annonce à l'instant pour le prochain train un retard de 2 heures. Du coup, je partirais demain, aujourd'hui c'est trop la galère ! (...) Bonnes fêtes à tous.

: Vous êtes plusieurs à nous raconter vos mésaventures de départ en vacances de Noël à cause des trains de la SNCF.



: Merci @anonyme pour votre question. Oui, nous avons pu joindre la SNCF. Elle explique que ces difficultés concernent les trains pour lesquels la réservation n'est pas obligatoire. Ainsi, "comme chaque année, de nombreuses personnes n'ayant pas réservé se sont présentées pour embarquer à bord de trains déjà complets." Les gares de Bercy, de Lyon et d'Austerlitz sont particulièrement concernées. Mais des voyageurs accusent, eux, la SNCF de surréservation. On vous explique tout dans cet article.









