Coronavirus : la SNCF prolonge les échanges et remboursements sans frais des billets grandes lignes jusqu'au 1er novembre

Cette mesure concerne les TGV inOui, Ouigo, Intercités, ainsi que les TER en correspondance.

La SNCF a annoncé mercredi 26 août qu'elle continuerait à échanger et rembourser sans frais tous les billets grandes lignes jusqu'au 1er novembre, pour encourager les Français à prendre le train malgré les incertitudes liées au coronavirus. Cette mesure, qui concerne les TGV inOui, Ouigo et Intercités ainsi que les TER en correspondance, vise à "accompagner la reprise des activités en France", a précisé le directeur général de Voyages SNCF sur Twitter.

La différence tarifaire est à la charge du voyageur en cas d'échange si le prix du nouveau billet est plus élevé. En vigueur depuis début mars, cette mesure devait s'arrêter le 31 août. Afin d'encourager les transports en train, la SNCF propose également ses cartes de réduction à demi-tarif jusqu'au 7 septembre.

La SNCF a limité la casse cet été malgré l'épidémie, avec plus de 20 millions de voyageurs en juillet et août, mais la rentrée reste "pleine d'incertitudes", a indiqué le PDG de SNCF Voyageurs, Christophe Fanichet. Sur les grandes lignes, la SNCF aura transporté 18 millions de personnes en juillet et août. La baisse est de 15% par rapport à l'an dernier. Dans le détail, 16 millions de personnes ont pris le TGV –dont 4 millions dans les trains à bas coût Ouigo, un chiffre en hausse de 10%– et 2 millions dans les Intercités.