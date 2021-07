Accident de chantier mortel à Massy : le trafic SNCF a repris, annonce le ministre délégué aux Transports Jean-Baptiste Djebbari

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #SNCF

: Il est l'heure de faire un ultime point sur l'actualité.



• Le trafic SNCF a repris, a annoncé le ministre délégué aux Transports Jean-Baptiste Djebbari qui s'est rendu à Massy. Il a assuré qu'une enquête judiciaire est en cours après la mort d'un ouvrier à la suite d'un éboulement sur un chantier de la gare de la ville.



• Un accord a été trouvé entre députés et sénateurs sur le pass sanitaire. Le Sénat a adopté le texte dans la foulée. L'adoption du projet de loi par l'Assemblée nationale est attendue dans la soirée.



Très belle journée pour les Bleus à Tokyo : médaille d'or pour l'escrimeur Romain Cannone, médaille d'argent pour la judokate Amandine Buchard et exploit des basketteurs qui s'offrent le scalp des Etats-Unis ! Voici ce qu'il faut retenir de la journée tricolore.







• L'incendie de forêt près de Moux dans l'Aude a finalement été fixé dans la soirée. 850 hectares de végétation sont partis en fumée.



: "Nous avons été en mesure de refaire partir les circulations et notamment de remettre en œuvre le tunnel grande vitesse. Demain les circulations seront à peu près normales sur l'ensemble du réseau, notamment les réseaux sud-ouest et Atlantique."

: "Un drame est survenu sur ce chantier, un éboulement alors que des travaux étaient en cours sur les lignes des RER C et D s'est produit un peu plus tôt dans l'après-midi et a enseveli un cadre, un ingénieur de SNCF réseau, pour lequel les recherches sont encore en cours dans des conditions difficiles."

: Jean-Baptiste Djebbari est arrivé à Massy (Essonne) dans la soirée. "Un éboulement a enseveli un cadre, un ingénieur de SNCF réseaux", a-t-il rappelé. Il a promis que "la lumière serait faite" sur ce drame.

: Le ministre délégué aux Transports Jean-Baptiste Djebbari a réagi sur Twitter à la mort de l'ouvrier sur le chantier à Massy. "Toutes mes pensées vont aux proches de l’agent emporté par un éboulement sur le chantier du RER", a-t-il écrit.

: La SNCF informe un peu au cas par cas ses voyageurs bloqués dans les trains.

: Bonsoir , les TGV bloqués en raison de l'éboulement sur un chantier en gare de Massy sont remplis de voyageurs, comme en attestent certains commentaires dans ce direct. Visiblement, certains d'entre eux ont pu même repartir, confirmant ce qu'avançait un peu plus tôt le président du conseil départemental de l'Essonne, François Durovray, sur franceinfo.

: Question bête : à vide les TGV ou avec des gens à l'intérieur ?

: La CGT Cheminots de Trappes (Yvelines) a réagi sur Twitter à la mort de l'ouvrier. "La famille cheminote est en deuil", écrit-elle sur Twitter. "Un cheminot âgé de 55 ans a été enseveli lors de l'effondrement du terrain autour du pieu de forage."

: Bonsoir . Il s'agit du chantier du pont de Chartres en gare de Massy. En janvier, "dans le cadre de la modernisation du réseau ferroviaire national, la RATP et SNCF Réseau ont entrepris des travaux de remplacement des deux ponts ferroviaires centenaires situés sur la commune de Massy (à proximité de la gare de Massy-Verrière) : le Pont de Chartres pour la ligne B du RER et le pont de Gallardon pour la ligne C du RER", écrivait la Ratp sur son site internet. "Cette opération commune d’une envergure exceptionnelle" doit durer deux ans, ajoute le site.

: Bonjour. De quel chantier s'agit-il ?

: Le président du conseil départemental de l'Essonne a également précisé que la personne décédée dans "un éboulement de terre" sur le chantier du pont de Chartres est "un ouvrier SNCF".

: "Les testeurs qui sont dans le tube TGV qui se situe à proximité du lieu de l'accident ont montré qu'il n'a pas bougé" et "la SNCF va faire passer des premiers TGV à vitesse lente dans les minutes qui viennent pour confirmer qu'il n'y a aucune difficulté", a assuré François Durovray.

: "Le trafic va vraisemblablement pouvoir reprendre au cours de la soirée", annonce sur franceinfo le président du conseil départemental de l'Essonne, François Durovray.

: "Toutes les destinations au départ et à destination de Paris Montparnasse sont arrêtées", a déclaré une porte-parole la SNCF à l'AFP, précisant qu'une trentaine de trains sont concernés à la gare Montparnasse. Il est demandé aux clients à destination ou provenance du sud-ouest de reporter leur voyage de ce dimanche soir. Pour la Bretagne, des itinéraires alternatifs seront proposés mais de "gros retards sont à envisager" et la SNCF invite également les voyageurs à reporter leur voyage.

: Vous êtes quelques uns dans ce direct à être bloqués dans un train en raison de l'effondrement sur un chantier en gare de Massy (Essonne), effondrement qui a causé la mort d'un ouvrier. Nous n'avons toujours aucune visibilité sur la prochaine reprise du trafic. Sur Twitter, la SNCF tente de répondre aux questions des usagers, mais sans pouvoir donner non plus de précisions.

: Bonsoir, bloquée a Angers, aucune info. Savez-vous si les trains repartent bientôt ? Merci

: 3h30 dans le train....et rien....hormis 3 annonces vagues

: Sur Twitter, la SNCF doit faire face à un flot de questions des usagers bloqués dans les trains parfois depuis plusieurs heures. Pour l'instant, la société n'est pas capable de donner une heure de la reprise du trafic.

: Les liaisons entre le Sud-Ouest et la gare Montparnasse sont interrompues, annonce la SNCF, en raison de l'effondrement en gare de Massy.