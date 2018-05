VIDEO. Pourra-t-on bientôt embarquer à bord des Sea Bubbles, ces taxis du futur ?

Ce sont peut-être les taxis du futur. Les Sea Bubbles, des véhiculent propres qui volent littéralement sur l'eau sans faire de vagues, ont réalisé dimanche 20 mai de nouveaux essais plutôt concluants sur la Seine, au cœur de Paris. Cet engin à propulsion électrique ne produit pas de bruit, ni de vague, ni d'émissions de carbone.

Jusqu'à quatre passagers

Imaginé comme un taxi volant à mi-chemin entre un bateau et un avion, le Sea Bubble pourrait à terme révolutionner les transports urbains. C'est en tout cas ce qu'espère Alain Thébault, son inventeur. Les arcs en fibre de verre et la vitesse maintiennent le bateau jusqu'à 20 centimètres au-dessus de l'eau et il navigue entre 12 et 18 km/h. Le taxi volant pourrait accueillir jusqu'à quatre passagers. Des tests sont en cours sur la Seine pour expérimenter les Sea Bubbles, au milieu du trafic des bateaux.

