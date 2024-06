Reportage "La révolution elle est là" : on a visité le nouveau tronçon sud de la ligne 14 du métro parisien

Avec huit nouvelles stations et 14 km de ligne supplémentaire, la RATP promet un temps de trajet divisé par deux pour aller de Paris à Orly.

Il faudra encore patienter jusqu'au 24 juin, mais la RATP s'apprête à inaugurer le prolongement de la ligne 14 du métro parisien, d'ores et déjà qualifiée d'épine dorsale des Jeux olympiques et paralympiques. Cette ligne automatique, ouverte en 1998, va desservir huit nouvelles stations avec deux nouveaux terminus : Saint-Denis-Pleyel au nord et l'aéroport d'Orly au sud. Franceinfo a pu emprunter en avant-première le nouveau tronçon sud.

Huit nouvelles stations, réparties sur 14 kilomètres supplémentaires, et l'objectif de transporter un million de voyageurs par jour - soit autant que le RER B - au lieu de 650 000 à ce jour. Ainsi, le prolongement de la ligne 14 a de quoi donner le vertige et va à coup sûr bouleverser la desserte d'Orly depuis Paris, résume Emmanuel Sologny, le directeur de la ligne. "Aéroport d'Orly-Châtelet, 25 minutes, et vous avez toutes les correspondances avec le reste du réseau francilien".

"Aujourd'hui, c'est à peu près trois quarts d'heure en passant soit par l'Orly bus, soit par l'Orlyval puis le RER. Là, on divise par deux. La révolution elle est là." Emmanuel Sologny, directeur de la ligne 14 à franceinfo

Nouveau système de pilotage

L'enjeu était d'autant plus colossal pour la RATP qu'il lui a fallu entièrement modifier le système de pilotage automatique de la ligne 14. Il était révolutionnaire en 1998, mais est désormais obsolète.

Un changement invisible pour les voyageurs, effectif depuis le 26 février et qui n'a provoqué aucun bug, se réjouit Stéphane Garreau, directeur d'opération du prolongement de la ligne. "Le renouvellement du système de pilotage, c'était vraiment le point critique du projet. Depuis février, je dors mieux", confie-t-il.

"Ces trois semaines qui nous restent nous permettent de tester tous les équipements, s'assurer que les portes sur les quais sont bien réglées, vérifier que les trains marquent bien les arrêts aux bons endroits." Emmanuel Sologny, directeur de la ligne 14 à franceinfo

Tout est donc désormais presque prêt, jure Emmanuel Sologny. "Dans les stations, petit à petit, on va mettre en service les escaliers mécaniques, les ascenceurs, les équipements de vente. À partir de la semaine prochaine, j'ai les agents de la ligne qui vont commencer à prendre en main ces nouveaux équipements". Les nouvelles stations pourraient quasiment déjà accueillir les voyageurs, comme celle d'Orly-Thiais, dotée d'une immense verrière. "Ce bâtiment voyageur fait trois terrains de handball, on a des finitions de-ci de-là mais d'un point de vue fonctionnel, elle est complètement en ordre de marche", explique le chef de projet Xavier Péron.

L'objectif est de transporter un million de voyageurs par jour sur la ligne 14. (RAPHAEL EBENSTEIN - FRANCEINFO - RADIOFRANCE)

Reste la question de la tarification pour desservir Orly. Les titulaires d'un abonnement jeune, sénior ou Navigo n'auront aucun suppément à payer mais les voyageurs occasionnels devront acheter un ticket spécifique dont le prix sera aligné sur ceux des deux autres modes de transport, Orlybus et Orlyval, à 11,50 euros l'unité.