Reportage "La circulation est infernale" : les habitants de petites communes excédés par "l'effet Waze"

Des habitants excédés. Camphin-en-Carembault (Nord) est traversée par une départementale très privilégiée par l'application Waze pour éviter les bouchons. Un itinéraire bis proposé par l'application de navigation qui provoque un afflux d'automobiliste dans cette commune du Nord. Les habitants n’en peuvent plus, surtout ceux vivant dans les maisons de brique rouges qui donnent directement sur la rue. "La route nationale est parallèle à l'autoroute A1 dès que l'autoroute est bouchée, cela devient l'annexe de l'autoroute", explique Joseph.

L’application propose déjà de passer par cette route même quand ce n'est pas une heure de pointe et cela commence tôt le matin "Dès 5h30-6 heures du matin, la circulation est infernale. Un petit peu moins le week-end mais il y a aussi beaucoup de passages de motos", explique Christelle. Heureusement, même si sa maison est au bord de la route, elle n’entend pas grand-chose chez elle. "C'est quand même pas mal isolé avec les fenêtres fermées, donc ça coupe un peu le son, détaille Christelle. Mais les beaux jours reviennent, on va rouvrir forcément les fenêtres."

En tout, près de 12 000 voitures passent chaque jour sur cette route qui reste un lieu de vie important pour les 1 800 habitants de la commune. On y trouve une pharmacie, un bureau de tabac, un vendeur de légumes et si vous marchez un peu plus loin vous trouverez même une école. La route reste assez dangereuse pour les enfants. "Depuis 20 ans, je fais des allers-retours tous les jours en poussette avec des enfants, explique Catherine qui garde quatre enfants tous les midis. Il faut être prudent. C'est surtout la traversée du feu, il faut faire attention parce que des véhicules qui brûlent le feu."

Un panneau "Stop" à chaque intersection pour réduire la vitesse

"On a eu à dénombrer deux accidents de jeunes enfants qui étaient emmenés à l'école par leurs parents, raconte Mathieu Lestoquoy est maire de la commune. Fort heureusement sans grande gravité. Mais vous savez, la chance, à un moment donné, ça vous quitte. Le problème existe depuis déjà 15 ans." Le maire a donc décidé d’agir en essayant d’appeler plusieurs fois l’entreprise Waze. "Dans la plupart des cas, on n'a pas eu de réponse. Quand on a eu des réponses, ils nous ont expliqué qu'ils étaient dans leur mode de fonctionnement, c'est-à-dire qu'ils reportent le trafic là où on reporte le trafic."

Il trouve donc très vite une solution : changer la signalisation. "On a installé des stops à chaque intersection, explique le maire. Le président du département, à la suite de sa visite, a installé des plateaux surélevés en entrée de commune, ce qui a fortement cassé la vitesse." La facture s'élève à 1 200 euros pour la commune. Depuis, l'application, Waze privilégie beaucoup moins cette rue. Deux ans après avoir créé ces aménagements, 2 000 voitures au moins passent chaque jour sur cette route.