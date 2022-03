Pas-de-Calais : trois hommes, soupçonnés d'avoir volé pour plus de 150 000 euros de carburant, ont été interpellés

Trois hommes ont été interpellés, lundi 14 mars à Dourges, près de Lens, rapporte France Bleu Nord. Une enquête menée par le parquet de Béthune pendant quatre mois montre qu'ils sont soupçonnés d'avoir dérobé pour plus de 150 000 euros de carburant en volant des cartes d'approvisionnement à des entreprises de transporteurs routiers. Parmi les trois hommes interpellés, un père et son fils âgés de 42 et 20 ans, appartenant à la communauté des gens du voyage.

France Bleu Nord précise que la plupart des camions ont des cartes de carburants à utiliser pendant la semaine, mais ils ne roulent pas le week-end. Les trois hommes sont soupçonnés d'avoir volé ces cartes directement dans les camions le vendredi soir, pour aller faire des pleins frauduleux.

Les trois suspects sont connus des services de police

Les policiers du groupement automobile de sûreté départementale sont sur leur piste depuis le mois de décembre, ajoute France Bleu. Ils ont été alertés par des entreprises de transporteurs de tout le Nord et le Pas-de-Calais, qui subissaient d'importants préjudices à la suite de ces vols de cartes. Les trois suspects sont déjà connus défavorablement des services de police, précise France Bleu. Une perquisition a été menée dans leur camp dans le Nord, lundi matin. Des camionnettes Volkswagen neuves ont notamment été découvertes.